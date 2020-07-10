Любителей спиртного могут лишить права проезда в поездах
В России предложили лишать пассажиров правом пользоваться железнодорожным транспортом за распитие алкогольных напитков в поездах.
Как сообщил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, предполагается лишать россиян данного права на два года. Согласно инициативе, россиян будут лишать права проезда в том случае, если они дважды в течение года попадались на употреблении спиртного в поездах.
Хамзаев также предложил запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах «в целях повышения комфортности и безопасности путешествий», сообщает RT.
Как сообщалось, при покупке билета пассажиры поездов в России теперь указывают контактную информацию.
С 23 апреля необходимо указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.
Отмечается, что данная услуга является бесплатной, а контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.
Данная норма закреплена на законодательном уровне, сообщает ТАСС.