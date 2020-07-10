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Любителей спиртного могут лишить права проезда в поездах

Артем Денисов
10 июля, 2020 04:25
2 мин
алкоголь
Фото: pixabay.com

В России предложили лишать пассажиров правом пользоваться железнодорожным транспортом за распитие алкогольных напитков в поездах.

Как сообщил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, предполагается лишать россиян данного права на два года. Согласно инициативе, россиян будут лишать права проезда в том случае, если они дважды в течение года попадались на употреблении спиртного в поездах.

Хамзаев также предложил запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах «в целях повышения комфортности и безопасности путешествий», сообщает RT.

Как сообщалось, при покупке билета пассажиры поездов в России теперь указывают контактную информацию.

С 23 апреля необходимо указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

Отмечается, что данная услуга является бесплатной, а контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

Данная норма закреплена на законодательном уровне, сообщает ТАСС.

темы
алкоголь
поезд
спиртное
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