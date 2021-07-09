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Любитель погонь рэпер Элджей остался без водительских прав
9 июля, 2021 01:34
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российского рэпера Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей, лишили водительских прав.
Суд принял решение лишить его права на вождение транспортных средств сроком один год и семь месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Также он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей, сообщает РБК.
В мае текущего года на проспекте Маршала Жукова в Москве полицейские попытались остановить автомобиль BMW i8, за рулем которого находился Элджей, однако он не подчинился требованиям полиции после чего за ним устроили погоню.
Водитель автомобиля позже остановился, но проходить проверку на алкоголь отказался.
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