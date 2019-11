Любимые колеса шоу-бизнеса

Аналитики Autospot.ru, «интернет-витрины» российских автодилеров, составили рейтинг автомобилей, «засвеченных» в самых популярных рэп-клипах.

Рэп-культура, начинавшая с протеста и брутального эпатажа, сегодня живет на широкую ногу: виллы, яхты, девушки-модели и, конечно, дорогие автомобили. И если на рубеже веков любимыми автомобилями рэп-исполнителей были представители американского автопрома — большие и мощные, благодаря своим прожорливым моторам, то после 2010-х вкусы начали меняться и рэперы стали чаще выбирать автомобили европейских люксовых брендов, а также эксклюзивные модели, выпускаемые ограниченными тиражами.

Как выглядит сегодня типичный «рэпмобиль», выяснили эксперты одного из крупнейших в России автомобильных онлайн-агрегаторов Autospot.ru.

«В ходе исследования мы идентифицировали в общей сложности 250 автомобилей, снятых с 1992 года в 120 клипах рэперов, набравших наибольшее количество просмотров в сети, — рассказывает директор по маркетингу площадки Ярослав Шипачёв. — В текущий топ-10 вошли конкретные модели популярных в этом сегменте шоу-бизнеса марок, «сыгравшие» в самых культовых рэп-клипах»

Видеоподборка треков представлена в блоге Autospot. Там же и список любимых рэперских марок, ранжир которого немного отличается от модельного рейтинга.

Топ-10 популярных моделей «рэпмобилей»

10 место — Land Rover Range Rover

Люксовые внедорожники Range Rover от британской марки Land Rover отличаются статусом и богатым уровнем оснащения: красивые, спокойные, аристократичные. Это автомобиль из серии «маст хэв» для всех хорошо обеспеченных людей со вкусом. В одном из клипов канадца Обри Дрейка Грэма (Hold On, We're Going Home), набравшем 140 млн просмотров, главный герой едет спасать девушку именно на Range Rover первого поколения. В другом своем клипе на композицию Headlines, просмотренном 205 млн раз, исполнитель снялся на фоне сразу трех рестайлинговых Range Rover III. В общей сложности, благодаря Дрейку, RR увидели 345 млн человек.

9 место — Bentley Continental

История Bentley началась с автоспорта, а позже компания начала выпускать элитные машины для высшего общества. В результате бренд балансирует на грани между спортом и изысканностью. Возможно, поэтому рэпер Фьючер из Атланты в клипе на композицию Mask Off, который набрал 385 млн просмотров, выбрал для поездки по ночному городу 575-сильное купе Bentley Continental GT.

8 место — Lamborghini Countach и Diablo

Ферруччо Ламборгини выпускал тракторы и ездил на Ferrari, к качеству которых у него были претензии. Чтобы показать, насколько плохи Ferrari, он создал собственную марку спорткаров, за что его можно только поблагодарить. Во время съемок клипа на трек MotorSport, набравшего в сети 510 млн просмотров, Ники Минаж и Карди Би сняли сразу три Lamborghini — два легендарных Countach 1979 и 1983 годов выпуска, а также Diablo VT 2000 года.

7 место — BMW 6-й серии

Автомобили BMW имеют одну из самых старых родословных, а история компании началась в 1913 году с авиационного завода, выкупленного впоследствии фирмой Bayerische Flugzeugwerke (BFW). Эти автомобили отличаются агрессивным спортивным характером, который очень подходит практически любому рэперу. Неудивительно, что машины этой марки появлялись во многих клипах, но самый успешный их выход под софиты состоялся в клипе Фетти Уэпа на его дебютную песню Trap Queen, набравшем более 662 млн просмотров, где «засветились» два кабриолета BMW 6 серии второго (E64) и третьего (F12) поколений.

6 место — Mercedes-Benz Maybach S 650

Mercedes-Benz является самой знаменитой автомобильной маркой в мире, выпускающей изысканные, мощные и достаточно «злые» автомобили, которые любят все, у кого есть деньги, и те, у кого их нет. Если только он или она не являются фанатами BMW. Не устоял перед очарованием Mercedes-Benz и рэпер Тайга, снявшийся в клипе на композицию Taste за рулем белого кабриолета Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet. Этих кабриолетов в мире всего 300 штук, а клип уже набрал более 855 млн просмотров.

5 место — Chevrolet Impala

Chevrolet Impala образца 1960-х годов — икона американского автопрома, герой множества фильмов, сериалов и клипов, объект тюнинга и трепетного восстановления коллекционерами. Рэп, зародившийся и сформировавшийся в США, никак не мог обойтись без этого автомобиля. Рэперы так часто использовали его в клипах, что, кажется, в Америке не осталось ни одной Impala без киношного прошлого. Вот и в рэп-активе этой клип-модели более 1,1 млрд просмотров. У подросткового рэп-дуэта Kriss Kross, популярность которого пришлась на середину 90-х годов, в клипе на трек Jump снималась Impala Coupe 1962 года. У Уай-джи, Джизи и Рича Хоуми Куана в клипе на песню My Nigga красуется красная Impala Convertible 1964 года выпуска на классических многоспицевых дисках и, естественно, гидравлической подвеске. А у ветеранов хип-хопа Доктора Дре и Снуп Догга в кадре появлялись сразу несколько лоурайдеров на базе Chevrolet Impala.

4 место — Ferrari Spider

Ferrari и ее автомобили в представлении не нуждается. Нужен технологичный суперкар премиум-класса? Это к Ferrari. Особой популярностью у рэперов пользуется Spider. Эта модель в 488-й серии нравится Лилу Дики и Крису Брауну, а клип с ней на песню Freaky Friday набрал почти 560 млн просмотров. Другой клип на композицию Post To Be Омариона, в котором снимался белый 458-й Ferrari Spider, набрал почти 700 млн просмотров. Всего на счету модели 1,26 млрд рэп-показов.

3 место — Rolls-Royce Dawn

Двух одинаковых Rolls-Royce не бывает. Каждый такой автомобиль — результат ручной труда, а на выпуск одного уходит до 7 месяцев работы. Рэперы просто не могут пройти мимо столь эксклюзивного предложения: уникально, надежно, мощно и безумно дорого. В клипе I'm The One американского музыкального продюсера, битмейкера и хип-хоп исполнителя DJ Халеда можно увидеть три кабриолета Rolls-Royce Dawn. У клипа 1,3 млрд просмотров. Кстати, Халед явно неравнодушен к Rolls-Royce — в другом его совместном с Дрейком, Лилом Уэйном и Риком Россом видео на созвучный с предыдущей композицией трек I'm On One засветился роскошный Phantom Drophead Coupé 2008 года.

2 место — McLaren P1

Компания McLaren основана пилотом «Формулы 1». Звучит заманчиво, не правда ли? Самой выдающейся моделью в ряду марки на сегодняшний день можно признать McLaren P1. С этим согласны ведущие популярной передачи Grand Tour, уверены в этом и рэперы. Судите сами, насколько технологична модель: ее 3,8-литровый битурбированный двигатель благодаря гибридным технологиям «Формулы 1» имеет мощность 916 л.с. и разгоняет суперкар до 100 км/ч за 2,8 секунды. В клипе на трек Starboy канадского хип-хоп исполнителя Уикенда, набравшем 1,6 млрд просмотров, снимался его собственный бордовый McLaren P1.

1 место — Dodge Challenger

Это должно было случиться — самым популярным у рэперов автомобилем стал маслкар Dodge Challenger. Он не так «заезжен», как Ford Mustang, и не ассоциируется с комиксами, как Chevrolet Camaro. Настоящий автомобиль для настоящего человека, находящегося в пути и вкладывающего в этот путь все, что у него есть (чтобы прокормить безумную топку под капотом). Так розовый Dodge Challenger 1970 модельного года снимался в совместном с Арианой Гранде и Ники Минаж клипе британской певицы Джесси Джей на трек Bang, который набрал более 1,4 млрд просмотров. Еще парочку Challenger SRT Hellcat можно увидеть в видеоклипе на композицию Ride Out, ставшей саундтреком к фильму «Форсаж 7», который исполняют рэперы Кид Инк, Тайга, Валей, Уай-джи и Рич Хоуми Куан. Этот клип был просмотрен 228 млн раз, а в сумме Dodge Challenger набрал более 1,62 млрд просмотров.