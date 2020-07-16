Любимое всеми блюдо могут начать печатать на 3D-принтере

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Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания KFC объявила о начале сотрудничества с лабораторией биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions. Компании имеют совместные планы по выращиванию искусственного мяса.

В лаборатории планируют начать работу по производству искусственного мяса с помощью 3D-биопринтера. О финансовой стороне заключенного соглашения данных пока нет.

Тем не менее, уже известно о том, что прежде всего, на искуственное мясо могут перевести всеми любимые наггетсы из KFC. Полуфабрикаты будут создаваться из смеси растительных белков и мяса, выращенного на основе клеток куриного организма.

О массовом производстве в компаниях пока не заявляют, сотрудничество будет носить экспериментальный характер. Продукт станет доступен ближе к концу года, передают «Ведомости».