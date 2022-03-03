«Лукойл» заявил о необходимости скорейшего завершения российско-украинского конфликта
Совет директоров крупнейшей в России частной нефтяной компании, возглавляемой миллиардером Вагитом Алекперовым, опубликовал на своем официальном сайте призыв к миру.
Руководители компании выразили глубочайшую озабоченность в связи с продолжающимися трагическими событиями на Украине и свое сочувствие каждому, кого коснулась эта беда.
Совет директоров уверен в необходимости разрешить ситуацию исключительно «демократическими средствами» за столом переговоров, - сообщает Forbes.
Ранее с аналогичными призывами высказывались и другие российские миллиардеры: глава «Альфа-банка» Михаил Фридман и его партнер по «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев, совладелец корпорации «Техноникель» Игорь Рыбаков, основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков, предприниматель и меценат Олег Дерипаска.