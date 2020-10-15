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Лукашенко долетался. В Германии отказались обслуживать самолет президента Беларуси

Антон Мельников
15 октября, 2020 10:27
1 мин
у
Youtube / АматарТV

Сотрудники немецкой компании Lufthansa Technik отказались проводить плановое обслуживание самолета Александра Лукашенко.

Самолёт с регистрационным номером EW-001PA марки Boeing 737 прилетел в аэропорт Фульсбюттель для проведения работ по техобслуживанию. После этого профсоюз сотрудников компании распространил среди рабочих заявление с требованием отставки Лукашенко. Также профсоюз потребовал освободить политзаключенных и провести в Беларуси новые выборы.

«Это самолет Лукашенко, который приказал стрелять по демонстрантам в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты Lufthansa Technik, не забываем о нашей давней традиции международной солидарности и стоим плечом к плечу с белорусскими рабочими», — цитирует текст заявления Telegram-канал «Подъём».

темы
Германия
Александр Лукашенко
Беларусь
авиакомпании
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