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Общество
Лукашенко долетался. В Германии отказались обслуживать самолет президента Беларуси
15 октября, 2020 10:27
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Youtube / АматарТV
Сотрудники немецкой компании Lufthansa Technik отказались проводить плановое обслуживание самолета Александра Лукашенко.
Самолёт с регистрационным номером EW-001PA марки Boeing 737 прилетел в аэропорт Фульсбюттель для проведения работ по техобслуживанию. После этого профсоюз сотрудников компании распространил среди рабочих заявление с требованием отставки Лукашенко. Также профсоюз потребовал освободить политзаключенных и провести в Беларуси новые выборы.
«Это самолет Лукашенко, который приказал стрелять по демонстрантам в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты Lufthansa Technik, не забываем о нашей давней традиции международной солидарности и стоим плечом к плечу с белорусскими рабочими», — цитирует текст заявления Telegram-канал «Подъём».
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