Лучшие сухие корма для кошек назвали эксперты Роскачества

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В Роскачестве исследовали сухие корма для кошек стоимостью от 19 до 130 рублей за пачку.

Специалисты изучили марки Royal Canin, Acana, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat, Brit Care на наличие токсичных элементов, ГМО, возбудителей инфекций, питательную ценность, достоверность маркировки, состав полезных веществ.

По словам экспертов, среди этих товаров цена зависит от качества. В лидерах - торговая марка Acana. Также высокое качество отмечено у товаров Hills Science Planи Sanabelle.

Наименьшие оценки у кормов Royal Canin, Kitekat, Brit Care и Whiskas из-за недостоверности маркировки.

Также выяснилось, что содержание кальция в кормах соответствует нормам только у двух из семи товаров, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось,в ближайшее время из просроченных продуктов начнут делать корм для животных. Около 700 тыс. тонн продуктов питания в крупных сетях не продаётся и отравляется на свалку. Поэтому ведомство предлагает отправить просрочку на переработку для дальнейшего использования.

Теперь дальнейшее решение будет принимать правительство. В письме ведомство отмечает, что для того, чтобы использовать второй раз просрочку, сначала продукт пройдет проверку на безопасность, пишут «Известия».

По словам экспертов, истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они «автоматически стали отходами. Их можно использовать в качестве сырья». Они ничего плохого не видят в том, чтобы из этого делать корма для животных или хотя бы удобрений.