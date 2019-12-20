Лучшие новогодние фильмы: поднимаем настроение

Приближение новогодних праздников радует нас всех – это замечательное событие, позволяющее расслабиться после долгих трудовых будней. А чтобы было проще – стоит ознакомиться с нашей подборкой новогодних фильмов.

Очень плохие мамочки 2

Эми, Кики и Карла ждут наступления Рождества. Но к ним без предупреждения приехали мамы, готовые контролировать подготовку к праздникам. Уйти от контроля можно только устроив вечеринку. Фильм https://www.ivi.ru/watch/184357 можно посмотреть прямо сейчас.

Елки Последние

Не у всех год завершается на радостной ноте. Борис узнает, что его приятель Женя скоро насовсем уедет. Юра не может сделать предложение. Скромная Ира теряет мужчину мечты. Пенсионера Евгения не может простить взрослый сын. Кругом проблемы. Но скоро всех ждут перемены. Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/211801/trailers доступен к просмотру.

Пурга

Оперативнику Жене Никифорову недавно пришлось выбрать между долгом и чувствами. Тем временем близится Новый год. Согласно легенде, человек, который искупается в выпавшем в новогоднюю ночь снеге, может загадать желание. Женя решает проверить.

Здравствуй, папа, Новый год! 2

Брэду и Дасти — бывшие противники — сдружились и хотят встретить рождественские праздники за одним столом. На семейный праздник прибывают Дон и Курт – отцы Брэда и Дасти, которые принесут семействам своих отпрысков немало сложностей.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.