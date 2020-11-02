Лучше пусть сгниют: на складах в России застряли более 140 млн медицинских масок

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Министерство промышленности и торговли России предложило запретить госзакупки за рубежом медицинских масок.

Как предполагается, это поддержит российских производителей, на складах которых хранится нераспроданными 141 млн масок. За время эпидемии коронавируса объем производства защитных масок в стране вырос более, чем в 20 раз. Сегодня ряд российских производителей остановили производство из-за падения спроса. Как считают в Минпромторге, возобновление выпуска средств защиты на этих предприятиях невозможно без поддержки государства.

В настоящее время производством масок в стране заняты 85 компаний, которые способны производить 21 млн штук в сутки. Максимальная среднесуточная потребность населения и организаций в масках сегодня оценивается в 10,8 млн штук.

Объем закупок для государственных и муниципальных нужд ‎за первое полугодие составил около 370 млн штук - 10% российского рынка медицинских масок. Однако более 80% спроса было удовлетворено поставками из стран Юго-Восточной Азии, сообщает РБК.

Ранее о том, как убедить граждан пользоваться средствами рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, основная причина игнорирования масок – финансовая, люди не хотят тратить деньги на покупку средств защиты.

Нилов предложил бесплатно раздавать маски и антисептики в магазинах, кафе и других общественных местах.