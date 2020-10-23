Ложно обвиненного в педофилии посадили на 13 лет. О его невиновности знает даже Путин

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Обвиняемый в педофилии Сергей Жалоба приговорён к 13 годам строгого режима. Девочки, которые обвинили мужчину, признались, что оговорили его. От реального срока это не спасло.

В 2018 году Сергей Жалоба разносил визитки по подъездам. У одного из подъездов он увидел двух девочек, которые заходили внутрь и, воспользовавшись открытой ими дверью, зашёл за ними. Позже девочки рассказали родителям, что Сергей обогнал их на лестнице, после чего спустил штаны и показал им половой член. Следствие заявило, что Сергей нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетних и нанёс им моральный вред. В итоге мужчину обвинили по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Девочкам на тот момент было 11 и 12 лет.

Через год после начала следствия, (всё это время Сергей сидел в СИЗО) мать одной из девочек выяснила у дочери, что те оговорили мужчину. Школьницы прогуляли уроки и решили переключить внимание родителей на что-то другое, поэтому историю с Сергеем выдумали.

Кроме того, по камерам у подъезда было видно, что Сергей вышел из здания через две минуты. Родственники осуждённого провели эксперимент, который показал, что за 2 минуты Сергей никак не мог успеть подняться на несколько пролётов, сделать то, в чём его обвинили, одеться и выйти из подъезда, передаёт Baza.

Родители «потерпевших» неоднократно обращались к следователям и в прокуратуру с заявлениями о том, что история с Сергеем была выдумана. В том числе одна их матерей записала видеообращение к президенту России с просьбой прекратить дело. Несмотря на всё это, Сергея Жалобу приговорили к реальному сроку в 13 лет колонии строго режима.