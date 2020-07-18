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Ловким интернет-мошенникам из Петербурга не удалось избежать правосудия

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 19:42
1 мин
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Flickr

Полицейские из отдела МВД по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий произвели задержание троих молодых людей, подозреваемых в интернет-мошенничестве. Об этом стало известно в субботу, 18 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мошенники владели банковской информацией более чем двух тысяч граждан. Органы оценивают понесённый ущерб в 4 млн рублей.

Предприимчивые молодые люди создавали копии известных интернет-магазинов. При входе на такой сайт, ничего не подозревающие пользователи, зачастую, оставляли номера телефонов или банковских карт. Свои «реквизиты» мошенники покупали в даркнете. В ходе обыска, у злоумышленников было изъято более 200 сим-карт, а также десяток сотовых телефонов с компрометирующей мошенников информацией, сообщает «Фонтанка».

темы
Санкт-Петербург
интернет-магазин
мошенничество
1 мин