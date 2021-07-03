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«Ловите свою игру»: Владимир Зеленский обратился к сборной Украины перед матчем с Англией
3 июля, 2021 16:04
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Maksym Polishchuk/Global Look Press
Сборную Украины перед матчем с англичанами в четвертьфинале Евро-2020 поприветствовал президент страны Владимир Зеленский.
Несмотря на то, что англичан считают родоначальниками футбола, у украинских спортсменов есть возможность показать мастер-класс, считает он.
«Сегодня хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей», - написал украинский лидер на своей страничке в Facebook.
Зеленский посоветовал спортсменам думать только о победе, так как за их игрой будут наблюдать не менее 40 миллионов украинских зрителей, пишет РБК.
Четвертьфинал Евро-2020 между Украиной и Англией пройдет 3 июля в Риме.
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Четвертьфинал Евро-2020 между Украиной и Англией пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск. За какую команду вы будете болеть?
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