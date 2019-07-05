Не лопнет
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Фото: Виктория Бородинова / Pixabay

Фото: Виктория Бородинова / Pixabay

Москву ожидает очередное уплотнение

Лопнет или не лопнет? -  гадают вот уже не первый десяток лет москвичи. Держится, старушка: то до МКАДа всколыхнётся, то проглотит невзначай какую из чудом уцелевших деревенек, а то и целый бывший завод или огромное поле. Порою поборется с точечной застройкой, и удачно, а потом вдруг прорвётся грыжею, аж до самой Калужской области.

Не помогло. Похоже, проект «новой Москвы» оказался неудачным – иначе чем объяснить озвученные на Московском урбанистическом форуме планы столичных властей с утроенной силой взяться за мастерки. Вывод, который можно сделать из выступлений на форуме, весьма грустный: Москва в пределах МКАД будет застраиваться ещё активнее, не пощадят даже центр.

За последние 150 лет Москва стала больше в 36 раз, отрапортовал мэр столицы. Это если считать площадь. По официальным данным, в ней проживает 12,6 млн человек (в 2000, для сравнения – 9,9 млн. чел.), но в действительности эти цифры могут быть как минимум на 10-15% больше. 20-25 млн. человек – такие данные озвучил архитектор Илья Заливухин.

При этом Москве катастрофически не хватает жилья, считают урбанисты.

В среднем у нас приходится всего 22,7 кв. м на человека. Для сравнения: в среднем по России этот показатель 24,9 кв. м, в Казани – 26,1 кв. м. И даже в перенаселенном Шанхае – 24 кв. м, больше, чем в Москве. Москве есть ещё куда расти

- процитировал выступление исполнительного директора Института экономики города Татьяны Полиди журналист Павел Пряников. Он побывал на форуме и унёс оттуда немало интересных и шокирующих цитат, и даже счёл нужным добавить своим подписчикам: нет, он не ослышался. Да, Москву застроят пуще прежнего, так, что времена точечной застройки времён Лужкова покажутся сущей мелочью. И больше всего пострадает центр столицы.

Уже упомянутый выше Илья Заливухин, архитектор, руководитель градостроительной компании «Яузапроект», член совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе архитекторов России, член Общественной палаты Московской области сообщил, что, по его мнению, в центре Москвы может поместиться ещё 1,5 млн человек. Cейчас, к слову, в пределах Садового кольца проживает около 500 тыс. жителей.

Вопрос – а где же строить такое количество жилья? Точнее, вместо чего? Ни пяди свободной земли в центре давно не осталось, сносить особо и нечего, разве что «реновировать». А будет ли новострой пребывать в гармонии с окружающими его старыми, а часто и вовсе старинными домами – архитектора, похоже, мало волнует. Из интервью  архитектора журналу Moskvichmag складывается ощущение, что Заливухин – сторонник высотной жилой застройки, по его мнению, высотность – вообще одна из последних проблем,  а если горожане испытывают в мегаполисе стресс – так небоскрёбы в этом совсем не мешают, главное, чтобы на работу можно было добраться за 30 минут, а лучше – пешком.

С ним согласен и архитектор Сергей Скуратов, член Правления Союза Московских Архитекторов. По его мнению, центр Москвы-де слишком рыхлый, его можно и нужно застраивать и дальше. А также посоветовал перестать стесняться «высотных доминант». То бишь, жилых домов в несколько десятков этажей.

Следующие на очереди – набережные: их также предлагается активно «развивать». Москва-сити, подвинься: вдоль берегов Москвы-реки вырастут жилые небоскрёбы – вплоть до 29 этажей, и каким лет через 20 будет вид на столицу с Воробьевых гор – лучше даже не думать.

120 млн квадратных метров жилья (!!!), разрешения на строительство которых выданы только в Подмосковье, это крах всей Московской агломерации

 - написал в своём Facebook Пётр Шкуматов, координатор сообщества «Синие ведёрки».

«Просто потому, что в этих 120 млн квадратных метров человейников будут жить более 6 млн человек. И это только подмосковное строительство. В самой Москве они собираются поселить дополнительно от полутора до двух млн человек, то есть построить порядка 50 млн квадратных метров, только в центральной части города. В итоге это даже превосходит мои пессимистичные прогнозы по населению большой Москвы в 30 млн человек и начинает приближаться к 35 млн. Кроме как техногенной катастрофой назвать это нельзя».

Опасение координатора одного из самых известных автосообществ России понятно. Москва давно и безнадёжно стоит в пробках, а планы столичных властей пересадить горожан на общественный транспорт привели к тем же пробкам, только уже из людей – в метро. А значит, техногенных происшествий и аварий в московском метро станет ещё больше: любой нагрузке есть предел.

Какой же будет жизнь новообращённого москвича, который утрамбуется вслед за еще полутора миллионами соседей в центр города? До работы полчаса – ну, допустим. Он полностью откажется от владения автомобилем, поскольку для новых авто места в центре столицы точно не предусмотрено, либо окажется ну очень богат, и вопросы платной парковки его волновать не слишком-то и будут.

К слову, о богатстве. Купить жизнь в центре Москвы не по карману даже среднему классу – с чего бы, спрашивается, Подмосковье так активно застраивают? Да потому, что жильё в России и тем паче в Москве слишком дорогое, и между однушкой в пределах ТТК и трёшкой где-нибудь за МКАД за те же деньги выбор очевиден – по крайней мере, для людей семейных и задумывающихся хотя бы об одном ребёнке. Так что из каких социальных и прочих сфер будут происходить эти самые новые 1,5 млн жителей центра – можно только строить догадки.

Похоже, Москва всерьёз решила впитать в себя всё экономически активное население страны. А что останется после такого уплотнения за МКАДом – даже гадать не стоит: мало что.

Мы, когда говорим о Москве, почему-то начинаем противопоставлять Нижнему Новгороду, Владимиру, Орлу. Это неправильно. Люди, которые не приедут в Москву, приедут в Лондон, Нью-Йорк, Париж и так далее. Мы действительно конкурируем не с российскими городами. Мы последний форпост - дальше него нет, люди просто окажутся за границей. Мир открыт. Мы живем в другом конкурентном мире. Мы конкурируем за людей с другими мировыми городами

- заявил во время выступления на форуме мэр Москвы Сергей Собянин.

В одном Собянин действительно прав. Москва – и впрямь последний форпост. Москвичам – как старым, так и новым, кому уже невмоготу нормально жить в условиях перенаселённого мегаполиса - деваться действительно уже некуда. Так что уплотняемся, улыбаемся и машем.

Теги:
Места: Москва
События: общество
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