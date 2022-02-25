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Лиза Пескова высказалась против войны на Украине
25 февраля, 2022 19:19
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https://twitter.com/
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, блогер Елизавета Пескова вместе с десятками российских медиа-звезд высказалась против войны на территории Украины.
В своем Instagam дочь заместителя руководителя Администрации президента опубликовала короткое видео-сообщение со словами «Нет Войне».
За день до этого Песковой пришлось заблокировать доступ к своим комментариям, так-как в них начали появляться сотни оскорблений и угроз в адрес ее и ее семьи, - сообщает «Znak.ru».
На момент публикации дочь политика удалила сториз из социальной сети.
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