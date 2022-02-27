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Лия Ахеджакова уезжает из России навсегда
27 февраля, 2022 13:48
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Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Заслуженная артистка России, обладательница национальной премии «Ника» Лия Ахеджакова приняла решение покинуть территорию Российской Федерации. Об этом актриса театра и кино сообщила в своем официальном Instagram – аккаунте.
«Я решила покинуть Россию. Покинуть страну, в которой я живу и страну, которую я люблю также, как и Украину. Всё это для меня – родная земля. Однако, к большому сожалению, сегодня выходит так, что я просто вынуждена оставить свой дом.
Всем, кто на моей стороне говорю: Спасибо за поддержку! И эту поддержку перенаправляю украинцам. Держитесь», - написала Ахеджакова.
Ранее Лия Ахеджакова сообщила, что направила 10.000 долларов (830.000 руб) из личных средств на поддержку украинских военных.
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