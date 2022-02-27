Лия Ахеджакова опровергла информацию о переводе средств в поддержку украинской армии
Информация, опубликованная на информационных ресурсах об отъезде актрисы Лии Ахеджаковой из России, оказалась фейком.
Утром 27 февраля в ряде российских СМИ была обнародована информация о том, что заслуженная народная артистка РФ Лия Ахеджакова якобы перевела 10.000 долларов (около 850.000 рублей) в поддержку боеспособности украинской армии.
Кроме того, прошла информация об отъезде российской актрисы из России.
По словам артистки, данные сведения были опубликованы «злыми языками» на фейковых аккаунтах в ее социальных сетях.
Сама Ахеджакова подчеркивает, что информация лжива как минимум потому, что у нее нет ни одной официальной страницы в социальных сетях Интернет, - сообщает телеграм-канал «Readovka»
Инстаграм-аккаунт с которого произошла утечка информации на момент публикации удален.