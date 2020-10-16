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Ливийский след вывел правоохранителей на экс-президента Франции

Кирилл Савушкин
16 октября, 2020 14:54
1 мин
Photo
Flickr

Бывший президент Франции Николя Саркози оказался под следствием. Ему предъявлены обвинения в участии в «преступном сообществе».

Уголовное дело связано с предполагаемым финансированием Ливией президентской кампании Саркози. В 2018 году он уже обвинялся в сокрытии ливийских госсредств, поступавших на его нужды.

О новом обороте дела Саркози сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру Франции.

При этом сам экс-президент отвергает все обвинения, заявляя, что в деле отсутсвуют какие-либо вещественные доказательства, а обвинители опираются лишь на слова Муаммара Каддафи и его приближенных.

темы
Франция
Ливия
Николя Саркози
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