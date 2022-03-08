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Литва начала всерьёз готовиться к ядерной войне или радиационной опасности
8 марта, 2022 14:04
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Youtube / Baltnews
В Литве в учреждениях дошкольного образования задумались о защите подопечных от опасностей радиационной опасности или ядерной войны.
Детям хотят начать давать препараты йодида калия, если того потребует ситуация. В связи с этим с родителей начали собирать письменные согласие на выдачи медикаментов несовершеннолетним. Об этом сообщили несколько жителей Вильнюса в беседе с Telegram-каналом «Можем объяснить».
Ранее о росте интереса к йодиду калия в ряде европейских стран уже сообщало агентство Reuters. По его данным, массовую закупку медикаментов с высоким содержанием йода устроили жители Чехии, Болгарии и Польши.
Напомним, препараты с йодом используются для профилактики лучевой болезни в случае радиационного заражения.
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