Лидер Туркменистана подарил свой улов воспитанникам детдома

Общество

Нейтральный Туркменистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил собственноручно выловленную в реках страны рыбу воспитанникам детского дома.

Жест благотворительности лидера центральноазиатской страны был направлен на повышение благополучия детей, которые содержатся в «Дворце благополучия» - детском доме, который славится созданными для детей возможностями для разностороннего развития. Воспитанники детского дома имеют возможность заниматься спортом, заниматься творчеством, а в их воспитании принимают участие лучшие педагоги страны.

Богатый улов лидера государства был с радостью и безмерной благодарностью принят воспитанниками и руководством учреждения. Подаренная детям рыба богата различными витаминами и полезными веществами, сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

Ранее стало известно, о том, что в Туркмении чиновников старше 40 лет попросили поседеть под стать президенту.