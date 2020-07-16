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Лидер Туркменистана подарил свой улов воспитанникам детдома

Иннокентий Шершеневич
16 июля, 2020 10:37
1 мин
Президент
Нейтральный Туркменистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил собственноручно выловленную в реках страны рыбу воспитанникам детского дома.

Жест благотворительности лидера центральноазиатской страны был направлен на повышение благополучия детей, которые содержатся в «Дворце благополучия» - детском доме, который славится созданными для детей возможностями для разностороннего развития. Воспитанники детского дома имеют возможность заниматься спортом, заниматься творчеством, а в их воспитании принимают участие лучшие педагоги страны.

Богатый улов лидера государства был с радостью и безмерной благодарностью принят воспитанниками и руководством учреждения. Подаренная детям рыба богата различными витаминами и полезными веществами, сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

Ранее стало известно, о том, что в Туркмении чиновников старше 40 лет попросили поседеть под стать президенту.

темы
Туркменистан
Гурбангулы Бердымухамедов
рыбалка
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