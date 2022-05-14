Новости – Люди
Люди
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал отменить региональные выборы в РФ
14 мая, 2022 17:20
1 мин
1 мин
Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил не проводить губернаторские выборы осенью 2022 г.
С точки зрения справедливоросса смысла тратить бюджетные средства на организацию и проведение выборов нету, как нету и времени бороться за пост главы региона.
«Зачем тратить на это все время и деньги, когда и так понятно, что безусловное большинство поддерживают проведения специальной военной операции и, в частности, решения президента России», – написал Миронов в своем официальном телеграмм аккаунте.
Сообщается также, что в ближайшее время чиновник собирается выступить с аналогичным заявлением в государственной думе, - сообщает телеграм-канал «Ura.ru».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости