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Лидер российских футболистов поблагодарил попавшего в опалу Станислава Черчесова
9 июля, 2021 17:22
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Лидер российских футболистов Артем Дзюба опубликовал в Instagram пост, в котором поблагодарил экс-тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
В опубликованном посте, Дзюба отметил вклад тренера в победы команды на прошедшем в 2018 году чемпионате мира и признал, что поражение на нынешнем Евро является общей виной тренера и игроков.
Дзюба пожелал бывшему наставнику всего наилучшего, передает Lenta.ru. При этом, по словам самого Черчесова, место имело не увольнение, а совместное с Российским футбольным союзом решение.
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