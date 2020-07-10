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Лидер рок-группы Bon Jovi отправился мыть посуду в центре для нуждающихся

Антон Мельников
10 июля, 2020 22:45
2 мин
JBJ Soul Kitchen
Instagram ресторана JBJ Soul Kitchen

Легендарная американская рок-группа Bon Jovi была вынуждена отметить свои турне из-за пандемии. Фронтмен группы Джон Бон Джови не стал терять время и отправился работать в его некоммерческом общественном ресторане .

В ресторане JBJ Soul Kitchen в Нью-Джерси, посетители вносят денежное пожертвование, которое покрывает их еду и еду для того, кто в ней нуждается. Те, у кого нет денег на еду – могут поесть в нем бесплатно. Ресторан финансируется благотворительным «Фондом души Джона Бон Джови» (Jon Bon Jovi Soul Foundation).

Из-за карантинных мер в связи с пандемией Covid-19, ресторан мог работать только на вынос и лишился многих волонтеров. Из-за нехватки рабочих рук, Джон Бон Джови сам встал за кухонную раковину и начал мыть посуду.

«В Нью-Джерси есть нуждающееся население, которое зависит от нас», - отметил Джон в интервью CNN.

Джон работал в ресторане по 5 дней в неделю. За 13-недельный период ресторан предоставил более 7800 готовых блюд частным лицам, семьям и сотрудникам служб, которые работают непосредственно с больным коронавирусом.

темы
музыка
благотворительность
добрые новости
Рок-н-ролл
Bon Jovi
Джон Бон Джови
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