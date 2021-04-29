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Лидер Little Big зарегистрировал товарный знак Skibidi

Артем Денисов
29 апреля, 2021 02:03
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 02:03
1 мин
скриншот видео
скриншот видео

Лидер российского музыкального коллектива Little Big Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку Skibidi.

Такое же название носит популярная песня коллектива. Роспатент одобрил ее использование для различных товаров и услуг. Действовать товарный знак будет до 2029 года. Под ним может выпускаться посуда, одежда, спортивный инвентарь, музыка и проходить спортивные и культурные мероприятия, сообщает «Рен ТВ».

В марте группа Little Big выпустила новый клип на песню Sex Machine.

Помимо основного состава коллектива, в клипе можно увидеть танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш по клипу на композицию UNO.

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ТЕГИ
Little Big
Музыкант
Товарный знак
Роспатент
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