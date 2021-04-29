Лидер Little Big зарегистрировал товарный знак Skibidi

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Лидер российского музыкального коллектива Little Big Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку Skibidi.

Такое же название носит популярная песня коллектива. Роспатент одобрил ее использование для различных товаров и услуг. Действовать товарный знак будет до 2029 года. Под ним может выпускаться посуда, одежда, спортивный инвентарь, музыка и проходить спортивные и культурные мероприятия, сообщает «Рен ТВ».

В марте группа Little Big выпустила новый клип на песню Sex Machine.

Помимо основного состава коллектива, в клипе можно увидеть танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш по клипу на композицию UNO.