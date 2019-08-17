Они приняли участие в съемках фильма о некой ЧВК «Вагнера», в котором солгали про русских.

Эритье Банале и Родригес Бобосси признались, что съемочная группа Клариссы Уорд предложила им 100 долларов за ложные высказывания в отношении российских геологов и инструкторов. Они рассказали, что группа американцев прибыла в Яву с целью съемки репортажа о русских с уже заготовленным сценарием. С их слов, Уорд вела себя крайне грубо, и они хотели прогнать её. Тогда она заявила, что найдет кого-нибудь другого, кто будет готов солгать за деньги. Этот аргумент стал решающим для них, так как в ЦАР очень тяжело заработать и приходится хвататься за любую возможность.

В действительности же, указали молодые люди, геологов и инструкторов из России в этой местности нет.

Стоит подчеркнуть, что кроме них деньги предлагались и другим жителями ЦАР. Корреспонденты CNN делали отбор из 20 человек, которых вызывали на прослушивание в отеле в Банги. Один из них согласился на разговор с внештатными корреспондентами Федерального агентства новостей. Максим Моконго подтвердил слова о ста долларах, которые предлагались за ложь журналистами CNN.

Евгений Зубарев, занимающий должность руководителя ФАН, опубликовал обращение к руководству телеканала CNN. Он попросил их перестать называть себя СМИ, если в обязанности канала входит выполнение заказов Госдепа США против России. Если же это не так, то следует отправить в отставку Клариссу Уорд, тиражирующую фейки и подкупающую ключевых героев так называемого «расследования», заявил Зубарев.

«Или вы фабрикуете фейки, или вы сообщаете факты!», - подытожил руководитель ФАН.