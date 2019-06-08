Либеральная проблема: дело Голунова пополнило ряд наркоскандалов в оппозиционном сообществе

Журналиста подозревали в сбыте наркотических средств и, как оказалось, не зря – в рюкзаке у журналиста обнаружили 4 грамма предположительно метилэфедрина в пяти свертках. Проведя обыск в квартире Голунова, полиция нашла три пакета с запрещенными веществами на 5 граммов и весы.

Расследованием занялся начальник столичного главка МВД Олег Баранов. Для экспертизы у журналиста были взяты образцы биологических жидкостей и срезы ногтевых пластин.

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай, коллеги по делу и сам Голунов с версией следствия не согласны. Союз журналистов России, а также член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева выступили в защиту спецкорреспондента.

Примечательно, что журналист относится к оппозиционно-либеральной «тусовочке», которая стала пристанищем для наркоманов и мошенников всех мастей. Они старательно создают себе образ борцов за правду и здоровье россиян, пряча свое истинное лицо - для них наркотики давно уже стали образом жизни.

Например, Мария Купрашевич, тоже журналистка, работавшая в «Новой Газете», поведала ФАН о том, что происходило на ее предыдущем месте работы и в «Медузе». Сотрудники публиковали «заказуху», а после работы устраивали вечеринки, где употребляли алкоголь и наркотики. С утра можно было заметить в офисе «следы» ночных гулянок в виде рвоты. Руководство тоже принимало участие в «забавах», нередко уединяясь в кабинетах с «мальчиками».

Памятна также и история журналиста «Кавказского узла» Жалауди Гериева, который был задержан с крупной партией марихуаны в 2016 году. За хранение наркотиков он получил срок 3 года.

Евгения Гайворонского, ещё одного либерального журналиста, полицейские задержали в 2019 году – и снова за хранение наркотиков. Сам Гайворонский утверждал, что невиновен, в это же время пытаясь сменить гражданство на украинское. Тогда либеральные СМИ, как и сейчас, встали на защиту журналиста, сделав из него «жертву режима».

Организация беглого олигарха Ходорковского «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) также оказалась замешана в наркоскандале – активисты Леонид и Марина Запрудины устроили у себя дома плантацию, где выращивали марихуану. У них же полиция в 2019 году нашла коробку с мефедроном. Координатор «открытой России» Лия Милушкина и ее супруг хранили 8 килограммов наркотиков.

«Дело Голунова» напоминает о наркотических привычках либеральной тусовки. Всегда нужно помнить, что закон един для всех, вне зависимости от политических взглядов и положения. Сейчас же остается лишь ждать результатов следствия, которые внесут окончательную ясность в это дело.