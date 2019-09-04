Левак и просрочка: обратная сторона работы стюардом "Сапсана"

Ежегодно Дирекция скоростного сообщения выбирает лучших проводников поездных бригад, и каждый раз в финале оказываются стюарды «Сапсанов».

Работники высокоскоростных поездов являются сотрудниками ООО «Единая сеть питания». На сайте компании уверяют, что стюарды делают всё, чтобы путешествие прошло максимально приятно и удобно, но что скрывается за их работой на самом деле?

«Я был тот самый стюард, который появляется после отправления поезда и со словами «Чай, кофе сэндвичи» проходит вдоль вагонов, толкая впереди синюю авиационную тележку со свежей (и не очень) снедью», – вспоминает бывший сотрудник ООО «ЕСП-Сервис». Молодой человек признается, что его отзыв в первую очередь направлен к руководству компании, которая не до конца понимает, что успех и прибыльность бизнеса прямо пропорциональны отношению к сотрудникам. Он признается, что именно неуважение к подчиненным и фразы «не нравится-увольняйтесь!» подталкивают всех к «главной тайне стюарда – левак».

«Ты продаёшь стакан кофе или сэндвич, не пробивая чек, и кладёшь деньги себе в карман, или продаёшь за деньги то, что идёт бесплатно, опять же минуя кассу», – рассказывает он сквозь стыд. И это стало системой: «Чем сильнее руководство затягивало гайки, тем более изощренными становились способы добычи левака».

«Те, кто работает с душой и энтузиазмом, делают это энергично и эмоционально – люди, способные брать на себя ответственность», – так выглядят лучшие проводники, по мнению руководства ДСО. Может именно поэтому сотрудники ЕСП всё чаще увольняются: не хотят брать на себя ответственность за жадность руководства. «НЕ ХОДИТЕ!!!! Просроченные сэндвичи за 500 рублей пусть узбеки пассажирам продают! Отравитесь там и сами, и людей отравите, а заплатят ли – еще вопрос!!!!!!», – советует бывший стюард.

В своих отзывах многие отмечают, что только первое время работа на «Сапсане» кажется идеальной и романтичной. Это быстро проходит, особенно, когда «Вам никто не заплатит столько, будете таскаться с чертовыми тележками и втюхивать протухшую еду за 25 000 и то если выдадут!». О том, что обещанных зарплат не выдают, но заставляют работать в нечеловеческих условиях, пишет практически каждый работавший на высокоскоростных поездах. «Спишь около туалетов, постоянная вонь, еда на сапсане часто бывает просроченная», – вспоминает время работы бывший стюард.

Напомним, что компания «ЕСП-Сервис» входит в холдинг «RBE Group» и единолично занимается организацией бортового питания на «Сапсанах» с момента запуска высокоскоростных подвижных составов. Кроме того, ЕСП монополизировала эту сферу в поездах «Стриж» и «Ласточка». При этом RBE намерен заполучить контракт на обслуживание всех пассажиров РЖД. Пока Федеральная пассажирская компания (ФПК) не торопится отдавать все вагоны-рестораны и кафе-буфеты единственному поставщику.

Стоит отметить, что «RBE Group» заработал себе сомнительную репутацию не только в сфере кейтеринга на железнодорожном транспорте, но и в секторе общественного питания. С 2017 года холдинг стал владельцем сети придорожных Mgrillcafe. С этого времени интернет заполонили предупреждения клиентов об опасности перекусов в этих заведениях. За два года люди не только находили посторонние «ингредиенты» в своих обедах: мух, тараканов, серьги и стекло, но и получали пищевые отравления.

Видимо, «RBE Group» предпочитает придерживаться единой стратегии ведения бизнеса, невзирая на весь негатив, связанный с работой его компаний. Возможно, именно с этим связано оттягивание ФПК решения по передачи бортового сервиса на всем железнодорожном транспорте ООО «Единая сеть питания».