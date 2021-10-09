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Лев Лещенко назвал победу сборной России в матче со Словакией везением
9 октября, 2021 16:59
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал победу сборной России над Словакией (1:0) в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.
Лещенко критично оценил игру сборной России. «Удручающее впечатление. О чем тут говорить?», - сказал певец. По его словам, российским футболистам «просто повезло», что словаки не забили голов пять.
Артист предположил, что «в этом была тактика Карпина» и он учел недостатки нынешнего состава сборной. Он выразил сожаление из-за отсутствия в матче полузащитника Александра Головина, сообщает РЕН.ТВ.
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