Лев Гудков: Россияне стали бояться властей больше преступников с оружием в руках

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Россияне стали меньше бояться преступников и больше – властей, считает социолог Лев Гудков.

«Страх перед преступниками резко снизился… вырос страх перед властью - полицией, административным произволом. А отдельный человек не кажется подозрительным или вызывающим какое-то чувство угрозы», - пояснил Гудков.

При этом социолог привел в пример трагедию в Казани, где никто из прохожих не отреагировал на появление студента в маске и с оружием.

Социолог уверен, если бы юноша носил майку с портретом оппозиционера Алексея Навального, то его сразу бы остановили правоохранительные органы, пишет «Росбалт».