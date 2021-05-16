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Лев Гудков: Россияне стали бояться властей больше преступников с оружием в руках
16 мая, 2021 08:28
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Россияне стали меньше бояться преступников и больше – властей, считает социолог Лев Гудков.
«Страх перед преступниками резко снизился… вырос страх перед властью - полицией, административным произволом. А отдельный человек не кажется подозрительным или вызывающим какое-то чувство угрозы», - пояснил Гудков.
При этом социолог привел в пример трагедию в Казани, где никто из прохожих не отреагировал на появление студента в маске и с оружием.
Социолог уверен, если бы юноша носил майку с портретом оппозиционера Алексея Навального, то его сразу бы остановили правоохранительные органы, пишет «Росбалт».
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