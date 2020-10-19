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Общество
Летящий к Земле астероид угрожает президентским выборам в США
19 октября, 2020 11:04
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фото: Pixabay
Американский астрофизик предрек Земле столкновение с астероидом накануне президентских выборов в США.
Ученый заявил, что космическое тело размером с холодильник летит со скоростью более 40 тыс. км/ч. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли составляют в 0,41 процента.
Однако ученый уверен, что особого вреда космическое тело не принесет из-за малых размеров, пишет «Российская газета».
Ранее астрономы из обсерватории Аресибо обнаружили летящий к земле астероид. На его изображении ученые нашли сходства с медицинской маской.
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