Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Летящий к Земле астероид угрожает президентским выборам в США

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 11:04
1 мин
1
фото: Pixabay

Американский астрофизик предрек Земле столкновение с астероидом накануне президентских выборов в США.

Ученый заявил, что космическое тело размером с холодильник летит со скоростью более 40 тыс. км/ч. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли составляют в 0,41 процента.

Однако ученый уверен, что особого вреда космическое тело не принесет из-за малых размеров, пишет «Российская газета».

Ранее астрономы из обсерватории Аресибо обнаружили летящий к земле астероид. На его изображении ученые нашли сходства с медицинской маской.

темы
США
выборы
космос
астероид
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!