Летучие мыши в России могут передавать опасные патогены

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В России обитает много видов летучих мышей, которые нуждаются в изучении, так как несут опасность из-за передачи патогенов.

Как сообщил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов, обитают эти млекопитающие даже в крупных городах. «Но очень важно, что плотность популяции летучих мышей в Северной Евразии гораздо ниже, чем в Восточной и Юго-Восточной Азии, в тропических и экваториальных зонах», — сообщил ученый.

По его словам, российские летучие мыши также нуждаются в изучении, так как у них есть свои вирусы. Как отметил Щелканов, XXI век будет посвящен постоянному мониторингу серьезных биологических угроз, включая коронавирусы, пишут «Известия».

Как сообщалось, летучие мыши, с которых, как считается, и началось заражение Covid-19, могут быть опасны человеку и другим вирусом.

Как выяснили ученые, эти рукокрылые могут быть источником вируса, который уничтожает австралийских коал. Однако он может передаваться и людям.

Речь идет о СПИД-подобной болезни. Этот вирус подавляет работу иммунной системы животных, делая их восприимчивыми к инфекциям и раковым опухолям.

Его официальное название KoRV. За последние девять лет этот вирус сократил популяцию австралийских коал более чем в два раза, пишет «Naked science».

Эксперименты учёных показали, что этот вирус активно реплицируется в культурах клеток не только летучих мышей, но и человека.