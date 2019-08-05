Лето в России-2019: миссия выполнима!

Синоптики обещают, что уже в среду-четверг в Россию вернётся тепло. Но для большинства жителей страны лето всё равно безнадёжно испорчено. Не будет ни душных летних вечерков под стрекот цикад, ни упоительной полуденной жары, от которой так приятно спрятаться в тени деревьев… «Русская Планета» подскажет, куда можно податься, чтобы успеть ухватить лето за хвост.

Согласитесь, что 20 градусов тепла, которые обещают жителям центральной и северо-западной России до конца этой недели, не совсем та компенсация, на которую мы рассчитывали за ужасно холодный июль и такое же начало августа.

Напомним, что специалисты уже назвали прошедший июль самым холодным более чем за 30 лет. Начало августа также не порадовало – например, 5 августа утренняя температура в Москве составила всего 8 градусов, а кое-где по области и того ниже. И ещё и нескончаемые дожди, которые, если верить прогнозам, не отпустят центральную Россию до конца лета.

Но Россия, к счастью, страна большая. Вот несколько мест, куда можно отправиться в августе, чтобы погреться как следует.

Краснодар

К концу этой недели и всю следующую жители Краснодара будут жариться под солнечными лучами и изнывать от зноя. На небе – ни облачка, а температура поднимется аж до 34, а то и 36 градусов, если верить синоптикам. Дожди, которые ожидаются в регионе 19-21 августа, принесут с собой прохладу, но ненадолго: вплоть до конца лета краснодарцы смогут насладиться прекрасной, по-настоящему летней погодой.

Где погулять в Краснодаре:

В городе огромное количество достопримечательностей на любой вкус. Но мы же не за тем едем туда, чтобы торчать весь день в музее, верно? Поэтому выбираем интересные места под открытым небом.

В первую очередь, советуем прогуляться по Ботаническому саду имени Косенко. Правда, это не совсем ботанический сад, а скорее большой парк. Там вы найдёте скамейки, дорожки для прогулок, а также сможете покормить павлинов и другую живность.

Можно посетить также городской сад: этому краснодарскому парку больше 170 лет. Рядом есть набережная и рестораны, а в парке можно прокатиться на колесе обозрения.

И, конечно же, нельзя не отметить одну из самых красивых улиц города – Красную. Она будто создана для прогулок – фонтаны, памятники, цветники и вековые дубы. По выходным улицу перекрывают, и Красная превращается в главное место отдыха горожан.

Где искупаться:

Официальных мест для купания в Краснодаре в этом году немного. Точнее, всего одно: городской пляж находится рядом с парком 30-летия Победы, в паре метров от спорткомплекса «Олимп» на улице Береговой. Правда, искупаться там можно исключительно в бассейнах, поскольку воды реки Кубань специалисты признали слишком грязными. Зато у бассейнов можно воспользоваться лежаками и зонтиками от солнца. Вход на пляж, к слову, бесплатный.

Волгоград

Солнце и +30 – о такой погоде жители центральной России только и мечтают. А жителей Волгограда в предстоящие две недели метеорологи порадовали хорошим прогнозом погоды. Разве что 20 августа похолодает до +18, но жара обязательно вернётся.

Где погулять в Волгограде:

Обязательно посетите Мамаев курган. Напомним, что главная достопримечательность города, статуя Родины-матери в настоящий момент на ремонте, так что у вас будет уникальная возможность увидеть монумент в окружении строительных лесов. Те, кто видел, говорят, что дух захватывает. Музей под монументом продолжает свою работу, но там прохладно, так что лучше побродить по окрестностям, которые продуваются жарким степным ветром.

Где искупаться:

Удивительно, но в городе, который тянется вдоль Волги на 90 километров, официально работает лишь один пляж – в Красноармейском районе. Остальные пляжи просто не успели подготовить к купальному сезону. Но промёрзшим россиянам из других регионов и этого хватит. Если этого пляжа окажется мало – можно перебраться на другой берег Волги.

Астрахань

Жители Астрахани тоже испытали на себе все «прелести» холодного лета: июль оказался непривычно холодным. В августе, как обещали ранее метеорологи, фирменной «астраханской» жары также не предвидится, но +28-30 градусов – вполне сойдёт. Не забудьте захватить с собой зонтик – август в Астрахани будет богат на грозы.

Где погулять в Астрахани:

Одно из самых красивых мест в городе – набережная. Прекрасные виды на Волгу, резные фонтаны, особняки и статуи.

В Астрахани есть Кремль – его каменные стены, воздвигнутые ещё во времена Ивана Грозного, чем-то напоминают московского собрата. Внутри Кремля есть, на что посмотреть. Можно и внутрь зайти – например, в Успенский собор. Но лучше любоваться достопримечательностями снаружи – мы же ради жары приехали, верно?

Где купаться в Астрахани:

Вопрос, где искупаться в Астрахани, давно мучает горожан и гостей города. Официальный пляж открыли только в этом году – для этого власти полностью переоборудовали полукилометровый участок береговой линии на Городском острове. Другие места, к сожалению, пока не привели в порядок, а кое-где пляжи и вовсе завалены мусором. Но нам и так сойдёт. К тому же, не забываем, что Астрахань издавна славится своей рыбалкой. Берём с собой снасти и ищем недорогую рыболовную базу в дельте Волги.

Ростов-на-Дону

У дончан в августе будет не так жарко, но, если верить прогнозам, отметка в 30 градусов всё же будет преодолена. Грозы также ожидаются. Но лучше +30 с грозой, чем как в Москве в июле.

Где погулять в Ростове-на-Дону:

Сразу по приезду отправляйтесь гулять на набережную, которая имени адмирала Ушакова. Там и правда очень красиво. По выходным на набережной устраивают массовые гуляния и отмечают какие-нибудь праздники. Фонтаны, цветники, многочисленные статуи – одни названия чего стоят: «Дед Щукарь», «Купание коня». С набережной можно поглазеть на проплывающие мимо теплоходы и полюбоваться видами на реку Дон.

Если даже в путешествиях вы не можете избавиться от цифровой зависимости, то мы знаем отличное место, где можно погулять в Ростове-на-Дону, не выпуская из рук гаджеты. Пушкинская улица, которая на самом деле больше похожа на бульвар, стала одной из первых улиц в России, где действует бесплатный wi-fi.

Где купаться в Ростове-на-Дону:

Моря там нет, зато вокруг города есть немало озёр, до которых можно добраться общественным транспортом. В самом Ростове-на-Дону лучшими пляжами считаются те, что на левом берегу Дона. Там есть и водные развлечения, и рестораны, и частные пляжи. А если вы приехали в Ростов-на-Дону на автомобиле, то напоминаем, что в 40 километрах от города находится Азовское море.

Севастополь

Замыкает наш рейтинг город-герой Севастополь. Почему не Сочи, спросите? Да потому что там и так почти всегда погода хорошая, и август 2019 года не станет исключением. Но теперь, благодаря Крымскому мосту, можно отправиться в Крым без лишних хлопот. Да, поездка в Крым (и в Сочи тоже, к слову) обойдётся дороже, чем в другие города на юге России. Но Крым и лето словно созданы друг для друга.

На самом деле, вместо Севастополя можно выбрать любой другой город на полуострове: что в Феодосии, что в Ялте, погода ожидается примерно одинаковая. Летняя, но не очень жаркая: в среднем от 25 до 28 градусов. В Симферополе разве что будет жарче, до 30 градусов и выше, но там и моря нет.

Где погулять в Севастополе:

Конечно же, по руинам Херсонес-Таврического. Это одна из главных визитных карточек Севастополя. Кроме этого, обязательно стоит прогуляться по знаменитой Балаклавской бухте, а также по Графской пристани. А также… да что мы всё о достопримечательностях. Там +28 будет, можно просто выйти из отеля и пойти, куда глаза глядят – уже хорошо будет.

Также напомним, что 10-11 августа (то есть уже на этих выходных) в Севастополе состоится ежегодное байк-шоу клуба «Ночные волки». Там выступят известные рок-музыканты – группы «Алиса», «Кипелов», а также – внезапно! – Григорий Лепс.

Где купаться в Севастополе:

Там же море! Чёрное! Это Крым, в конце концов! Какие тут могут быть вопросы вообще? Однако ж могут: буквально вчера жители города публиковали в соцсетях таблички с пляжей Казачка, Голубая, Фиолент, Балаклава и других с надписью «купаться запрещено». Выброс нечистот, говорят. Однако промёрзшие до костного мозга россияне вряд ли обратят на них внимание.

Предупреждение! Все прогнозы погоды носят предварительный характер согласно данным сайтов Gismeteo и Росгидромет. Редакция «Русской Планеты» ответственности за испортившуюся погоду не несёт, но искренне желает всем своим читателям жаркого солнышка и погожих дней.