Лето в Петербурге богато на живописные забеги
Лето в Петербурге богато на живописные забеги

Стать частью «Белой ночи»: самый уютный ночной забег пройдет на берегу Финского залива

Один из живописных забегов – международный марафон «Белые ночи», который 30 июня отметит 30-й день рождения. К сожалению, марафон давно не проводится ночью. Но с 22 на 23 июня свои силы можно испытать на трейле «Белая ночь» вдоль кромки Финского залива, который действительно погрузит гостей и участников в атмосферу белой ночи.

В Петербурге 30 июня пройдет юбилейный ХХХ Международный марафон «Белые ночи».

Попробовать свои силы перед главным стартом спортсмены смогли уже в минувшее воскресенье – 21 апреля на Крестовском острове состоялся полумарафон «Белые ночи».

Но вот незадача – старт забегам дают в 8 часов утра, несмотря на такое говорящие название. Все дело в том, что в начале своей истории, еще в Ленинграде, марафон действительно проводился ночью, освещенный романтическим светом городских фонарей и в сопровождении уличных музыкантов. Но по мере роста количества участников и увеличения общей популярности пробега, а также в связи с возникшими сложностями организации, было принято тяжелое, но единственное возможное решение – отказаться от главной идеи ночного забега. При этом мероприятие сохранило за собой название, став не только спортивным символом Петербурга, но и одним из крупнейших марафонов России.

А для тех любителей и профессионалов, которые все-таки хотят прочувствовать атмосферу настоящей петербургской белой ночи, существует действительно ночной и очень романтичный забег, маленький и уютный спутник больших «Белых ночей». И это не просто бег по спящему городу, это настоящий трейл на берегу Финского залива, где теплый летний ветер, под ногами мягкий песок, на горизонте бескрайние морские просторы, а старт и финиш под звуки джаза в приятной дружеской атмосфере.

В самую короткую ночь лета с 22 на 23 июня состоится уже четвертый ночной забег вдоль кромки Финского залива «Белая ночь», начало которому будет дано ровно в полночь.

«Белая ночь» – это трейл, а не шоссейный забег. Это дисциплина, которая бережет коленки, дает возможность насладиться невероятными пейзажами, и при этом не нужно уезжать далеко из города. Трейлов в календаре забегов много, но трейла в черте города, на котором можно получить удовольствие от мягкого грунта и воды, больше нет нигде.

«Белая ночь» – это не только бег на 10 и 20 км, но и дисциплина, которую вы больше нигде не найдете – скандинавская ходьба на 10 и 20 км. А где еще любители этого вида спорта смогут испытать свои силы ночью?

«Белая ночь» – это фановый пижамный забег на 2 км, в котором многие участвуют целыми семьями. Вы можете прийти в пижаме, халате, ночной сорочке, колпаке и с плюшевым мишкой под мышкой. Именно пижамный забег четвертый год подряд сохраняет звание главной особенности трейла.

«Белая ночь» – это незабываемая шоу-программа, мастер-классы, музыка и танцы, бесплатный массаж, ценные призы от спонсоров трейла и безалкогольное пиво. 

И самое главное: «Белая ночь» – это трейл, на который хочется возвращаться. Многие участники в этом году приедут уже не впервые.

Юлия Наумова побежит 10 км второй раз: «Белая ночь» для меня это больше, чем забег, это настоящая пляжная вечеринка, как в студенческие годы. И самое главное – это вечеринка с единомышленниками, понимающими ценность километров, вылетающих из-под ног. Очень атмосферное мероприятие! Бегу не на результат, а в спокойном темпе, так, чтобы надышаться воздухом и проникнуться всеобщим азартом.

Приезжали в прошлом году всей семьей (кто смог выбраться: я, брат, жена брата и двое их детей). Дети бежали пижамный забег. В этом году расширяем компанию. Я еду с мужем и сыном, брат берет всех четверых детей. А еще едет семья наших друзей и тоже с двумя детьми. Провести ночь в палатке на пляже, встретить вместе рассвет – это то, чем хочется делиться с близкими!

Тем, кто сомневается – советую не рассматривать этот забег как соревнование. Это событие – встреча друзей, где рады каждому! Даже если нет компании для поездки – на пляже можно легко познакомиться со всеми. Ведь случайные люди просто не доберутся туда, только свои! Не сомневайся – приезжай!»

Павел Быстров тоже пробежит 10 км во второй раз: «Белая ночь» – это единственный ночной забег на берегу Финского залива. Романтика... Мы участвовали всей семьей: я, жена и шестилетний сын. Бежать однозначно! Атмосфера сногсшибательна: свежий морской бриз, незабываемые впечатления».

Светлана Панюшкина также второй раз примет участие в забеге на 10 км: «Трейлы вообще мне нравятся возможностью проверить себя, для меня это стимул для ежедневных рутинных пробежек. Трейлов много разных – какие-то делают акцент на достопримечательность, какие-то  на историческую подоплеку, на маскарадность или антуражность. Мне в «Белой ночи» нравится их романтический ореол – ночь, побережье, шум прибоя и песок под ногами. Я участвовала в забеге на 10 км. Это была моя первая десятка. В мой первый раз меня пригласили друзья. Как пойдет в этот раз, еще не знаю. Возможно, буду сама по себе.

Не люблю давать советы, занятие это бессмысленное. Тот, кому бегать нравится, делает это независимо от чужих советов, а выбор трейла – дело вкуса! Это как выбор музыки – кто-то любит джаз, кто-то рэп, кто-то рок. Вот для меня «Белая ночь» – это нечто джазовое, хоть, к сожалению, там иное музыкальное сопровождение.

Знаю, что многих в трейлах отпугивает ощущение некой состязательности. Мне кажется, что если бы многие позволили себе не думать о результатах и просто наслаждались атмосферой, воспринимая бегущих рядом не как конкурентов, а просто как единомышленников и компаньонов, то желающих участвовать было бы больше».

Александр Матвиенко второй раз приедет из Беларуси, чтобы принять участие в трейле: «Меня привлекает неординарность формата проведения и старта в полночь, до этого принимал участие в похожем забеге только по ночной Москве. Приезжаю, как правило, один, так как я не из России, и дорога затратная. Но если вы из Санкт-Петербурга, то однозначно стоит принять участие».

Вера Волкова вновь присоединится к участникам пижамного забега: «Мне все очень понравилось. И организация, и обстановка, и люди, и подарки, и драйв, и все вообще! После того, как закончился забег в прошлом году, я уже ждала открытия регистрации на 2019. Это было круто. Таких эмоций я давно не испытывала. Побегу с дочкой племянницы (10 лет) и с сыном (26 лет).

«Бежать всегда
Бежать везде
До дней последних, до конца.
Бежать и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой и солнца!
(Прямо по Маяковскому получилось)».

Татьяна Белова побежит 2 км в пижаме уже третий раз: «Участвовать в трейле меня побуждает  любовь к спорту и само мероприятие. Организация, место проведения, время, незабываемые вечера-ночи, атмосфера – остаются только положительные эмоции от данного трейла. Ждем с нетерпением и приезжаем компанией друзей. Тем, кто сомневается, даже не задумываться, приезжать обязательно – заряд бодрости и положительных эмоций обеспечен. А вот дистанцию выбирать по силам, учитывая, что трасса – песок, и будет ночь...»

Анна Зорина второй раз примет участие в дисциплине «скандинавская ходьба»: «Мне нравится атмосфера, трасса, душевность, ночь. Что есть ходьба, и атмосферно очень. Единственное – нас не занесли в списки и не выдали чипов, хотя  внесли взнос заранее. Но это не испортило настроения, тем более, что волонтеры очень старались, чтобы мы не расстроились. Я была со своими детьми, двое из них бежали 10 км. Обязательно бежать или идти. У вас там очень здорово. Спасибо большое за такой труд!»

Светлана Попова также пройдет 10 км в компании любителей скандинавской ходьбы: «К участию в трейле меня побуждает интерес к новому. Интересно пройти новым маршрутом, интересно попробовать свои силы на новой дистанции, интересно познакомиться с ходоками из других городов. И эти соревнования необычные, ночные. Мы участвуем командой, команду от города Северодвинск набираем из лучших ходоков нашего города. Тем, кто сомневается: отбросить все сомнения и пробовать. Иначе не узнать, как это здорово преодолеть себя и дистанцию!»

Регистрируйся, зови родных и друзей, и на финише вы встретите рассвет, или он вас...

Цены на участие повысятся уже в мае.
До 30 апреля взнос – 1500 рублей, после – 1800 рублей.

Теги:
События: общество
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