Леса в Московской области изменят до неузнаваемости

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В Московской области запускают программу «Парки в лесу». Она предполагает создание в течение пяти лет нескольких десятков мест отдыха.

Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Особенность программы заключается в том, что при создании парков будет учитываться мнение людей.

«В течение пяти лет мы создадим 50 довольно обширных парков, естественно, с учетом мнения жителей», - сказал Воробьев. Его цитирует телеканал «360».

Работы начнутся в этом году. В программу попали Липовая роща в Мякинине, Ушмарский лес в Домодедове и другие места. Парки должны отвечать требованиям современности.

Воробьев пообещал подходить к строительству парков таким образом, чтобы «при этом сохранять всю экосистему» и «лес был чистым».

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко назвал благоустройство парков и скверов важнейшим направлением развития общественных пространств.