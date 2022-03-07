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Леонардо Ди Каприо присоединился к противостоянию между Украиной и Россией
7 марта, 2022 17:39
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Youtube / Netflix
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо сделал крупное пожертвование в помощь Украине на фоне ввода российских войск. Он пожертвовал украинской стороне 10 миллионов долларов. Об этом стало известно порталу GSA News.
По данным портала, пожертвование голливудской звезды направлено на поддержку украинской армии и гуманитарные расходы. Он резко осудил ввод войск и боевые действия РФ на украинской территории.
GSA News напоминает, что Ди Каприо имеет украинские корни, о чем сам актер упоминал неоднократно. Его бабушка когда-то жила в Одессе.
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