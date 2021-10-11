Ленинградская область начнет раздавать QR-коды с 15 ноября
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал ряд изменений в «антикоронавирусное» постановление.
Согласно этим поправкам, с 15 ноября посещение театров, кино, цирков, бессейнов и фитнес-клубов будет возможно только тем гражданам, которые предъявят прививочный сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или результаты отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не ранее, чем за три дня до похода в заведение.
Государственные, муниципальные и частные организации должны собрать у всего персонала документы о прохождении полного курса вакцинации, медицинском отводе или перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19. В противном случае, работников будут заставлять приносить отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.
Водители смогут трудиться только при наличии документа о вакцинации, подтверждением о COVID-19, перенесенном в течение последних шести месяцев, или с трехдневным отрицательным результатом ПЦР-теста.
Все массовые мероприятия в регионе будут ограничены допустимым количеством присутствующих: в «красной» зоне региона – до 300 человек, в «желтой» – до 500, в «зеленой» – до 1000.
К «желтой» зоне относятся ночные клубы и дискотеки, а также предприятия общепита. Они смогут принимать посетителей при заполняемости до 75%.