Лекарство от БАДов

Хотел добропорядочный налогоплательщик приобрести в аптеке лекарство «Форлакс» от, простите, запора, а купил биологически активную добавку «Формакс» неизвестно от чего. Провизор не расслышала и не уточнила или сам, забывшись, уверенно произнёс с ошибкой на одну букву — уже не важно. Важно, что так быть, конечно, не должно.

Читать с лупой и по слогам

И не может искренне не радовать вдруг проявившаяся забота Роспотребнадзора о простых смертных — забота инициативная, то есть само ведомство вдруг решило навести наконец-то какой-никакой порядок на фармацевтическом рынке и избавить его от БАДов-симулянтов, а не какой-то резонансный случай заставил. Возможно потому, что чиновники тоже болеют и тоже, бывает, обманываются упаковками, приобретая очередной «фуфломицин» для «здоровья печени» вместо серьёзного средства от изжоги.

Проблема «мимикрии» пустышек под серьёзные лекарства уже давно заявила о себе: страдают от неё не только потребители, но и настоящие фармацевты, на головы которых несправедливо сыпятся все шишки от заплутавших между брендами граждан.

Например, вместо лекарства «Мезима форте» покупают они биологически активную добавку «Энзим форте»

Должного эффекта второе средство, разумеется, не даёт, и дать не может, но много ли кто будет в буквах разбираться? И страдает — почём зря — лекарственное средство.

Роспотребнадзор уже обратился в Евразийскую экономическую комиссию за поддержкой своей инициативы. Она должна будет очень дорого обойтись нечистым на руку дельцам из околофармацевтического бизнеса — объём «двойников до степени смешения» составляет на прилавках сегодня до 20% ассортимента. Убытки — и серьёзные — неизбежны.

При этом надо понимать, что сам рынок биологически активных добавок абсолютно легален

Действующий Закон о рекламе лишь требует от их производителей указывать в сопровождающих инструкциях, на упаковках и в рекламных материалах на то, что эти пилюли и порошки не являются лекарственными средствами. И надо сказать, что эта чистая формальность с удовольствием ими выполняется, никто ведь не требует писать это предупреждение так, чтобы оно хорошо читалось, в том числе плохо видящими.

Кроме того, биодобавки успешно реализуются через аптечные сети, а это само по себе лучшая реклама, поскольку аптекам во всём мире как-то принято особо доверять: раз в аптеке продаётся — значит лечит.

Ответный удар

Но если Роспотребу удастся отстоять свою правду, производителям БАДов жизнь малиной не покажется: потребуется разработка нового дизайна упаковки, регистрация нового товарного знака, ну и, конечно, раскрутка нового продукта, на которой никак нельзя будет сэкономить.

По мнению главы Аптечной гильдии Елены Неволиной, которое приводят «Известия», «чистка» в рядах недобросовестных производителей неизбежно приведёт к скачку цен в аптеках. Здоровье граждан — святое дело, но бизнес не должен страдать.

Конечно, неизбежны будут и споры в правовом поле: редко какой пострадавший от новых санкций производитель БАДов смирится с потерей сказочной маржи, а значит, неизбежны судебные разбирательства с привлечением экспертов-лингвистов. Но в самом ведомстве к этому готовы.

Для оценки добросовестности участников рынка коммерческие наименования добавок предполагается пропускать через семантический (смысловой), фонетический (звуковой) и транслитерационный (использование другого алфавита) анализ

И эти критерии — один из важных пунктов согласования на ближайшей Евразийской экономической комиссии.

А пока с «фейками» борются по мере сил Федеральная антимонопольная служба и сами фармацевты.

«Крупные фармпроизводители подают заявки на регистрацию бренда во всевозможные категории товаров, даже если у них нет никаких намерений всё это выпускать, — приводят «Известия» слова управляющего партнера Экспертной группы Veta Илья Жарский. — Такой подход приводит к дополнительным расходам на уплату пошлин, зато позволяет избежать судебных издержек и нарушения собственных интересов в будущем».

При этом, по мнению первого вице-президента бизнес-сообщества «Опора России» Павла Сигала, масштаб бедствия с нечистыми на руку производителями биодобавок преувеличивать всё равно не стоит.

«Ужесточение мер регуляции на рынке БАДов приведет к некоторому сокращению объема реализованной продукции, — отмечает эксперт, — однако нарушителей не так много, как может показаться на первый взгляд. Большинство опасных добавок уже исчезли с рынка, сейчас он нуждается скорее в реорганизации и разработке чётких правил наименования продукции, а также её рекламе».