Легкомысленные москвичи выложили миллион рублей по возвращении из-за рубежа

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Приехавшие из отпуска за границей жители Москвы, по разным причинам не внесшие данные о результатах тестирования на коронавирус в профиль в госуслугах получили штрафы на общую сумму более 1 млн рублей.

По установленным Роспотребнадзором правилам, с 1 августа прилетающие из других стран москвичи должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или в поликлинике. Полученные результаты в течение трех дней должны быть внесены на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

«По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 23 тыс. 500 руб. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — гласит сообщение городского управления Роспотребнадзора.