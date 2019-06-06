Как лечить мигрень?

Мигрень — это заболевание нервной системы, характеризующееся периодическими или регулярными приступами головной боли. В медицинской практике различают обычную мигрень и с аурой. Мигрень имеет четкие характерные признаки. Она протекает как приступ, сопровождается пульсирующей болью, которая может продолжаться от трех часов до трех суток. Как правило, головная боль начинается с одной стороны. Иногда перед развитием головной боли возникает аура: зрительные образы, вспышки и тому подобное, нарушение речи, слабость конечностей, появление ощущений неприятных запахов.

Во время приступа происходит спазм сосудов головного мозга, сменяющийся выраженным их расширением. Мигрень возникает внезапно, зачастую без видимых причин. Но существует ряд факторов, которые могут спровоцировать мигренозный приступ. К ним относятся: стрессы, нерегулярный прием пищи, определенные продукты питания (например, твердые выдержанные сыры, кофе, красное вино), недосыпание, внешние раздражители, такие как громкая музыка или яркий свет. У женщин это может быть связано с менструальным циклом, приемом оральных контрацептивов.

Любой мигренозный приступ имеет несколько последовательных фаз:

Продромальная фаза — начало приступа. Возникает за несколько часов или даже дней до мигрени. Если приступ случается не впервые, то больной уже чувствует по своему состоянию, что скоро разовьется головная боль. В этой стадии резко меняется настроение, повышается чувствительность к шуму, свету, наблюдается снижение или, наоборот, повышение двигательной активности.

Следующая фаза возникает только при классической мигрени и характеризуется появлением ауры. Аура — это комплекс неврологических симптомов: зрительных (слепые пятна, мерцающие огни), чувствительных (покалывание, мурашки в определенных областях), двигательных (онемение конечностей). Она же является предвестником головной боли. Аура возникает сразу после начальной фазы, за 10-30 минут до появления боли. В голове происходит спазм сосудов (это и дает ауру), он длится несколько минут. Затем сосуды начинают резко расширяться, повышается внутричерепное давление, возникает головная боль.

Головная боль — третья фаза, и пик болезни. Характеризуется односторонней головной болью, но по ходу развития приступа может разливаться на обе стороны. Свое начало головная боль берет там, где сосуды спазмировались. Иногда она начинается в затылке, иногда в области глаз. Интенсивная боль может усиливаться под воздействием резких звуков, запахов или физических нагрузок. Как следствие, утрачивается трудоспособность человека. На этой стадии больному лучше находиться в состоянии полного покоя и соблюдать постельный режим. Фаза может длиться до трех суток, но зачастую проходит за несколько часов.

Фаза разрешения — боль постепенно проходит по разным причинам: после сна, самостоятельно, либо после применения лекарственных препаратов. Разрешение может длиться от нескольких часов до суток.

Восстановительная (постдромальная) фаза. Иногда продолжается несколько дней. Характеризуется повышением аппетита у больного, наблюдается повышенная активность и эйфория.

Возможно ли избавиться от мигрени навсегда? Нет, но можно предотвратить ее появление. Во-первых, врачи рекомендуют соблюдать правильный режим питания и придерживаться сбалансированной диеты. Спазм сосудов при мигренозном приступе и затем их расширение приводит к нарушению баланса между серотонином (он сужает сосуды) и гистамином (расширяет мелкие сосуды и повышает их проницаемость). Во время приступа у пациентов наблюдается снижение серотонина и избыток гистамина. Серотонин — гормон, который образуется в нервных клетках. Он влияет на стенки сосудов и восприятие боли мозгом. Гистамин — тканевый гормон, регулирующий жизненно важные функции организма. Увеличение его в организме может быть вызвано определенными пищевыми продуктами. Следовательно, питание должно содержать продукты, которые способствуют выработке серотонина. «Гистаминные» продукты, в этот период, рекомендовано исключить из рациона (например, яйца, орехи, алкогольные напитки, сыры и колбасные изделия). Список продуктов может расширяться, это зависит от индивидуальной переносимости. В результате наблюдений и контроля самочувствия больного во время диеты, можно выявить и исключить продукты, способствующие появлению мигрени. Во-вторых, следует скорректировать образ жизни. Придерживаться определенного режима — ежедневные прогулки на свежем воздухе, здоровый сон, рациональное чередование трудовой деятельности и отдыха.

Медикаментозное лечение мигрени подразумевает два основных направления — купирование приступа, и профилактическая терапия для снижения частоты повторных приступов. Для купирования приступа чаще всего принимают анальгетики или триптаны. Препараты из группы триптанов регулируют выработку серотонина. Придуманы они исключительно для лечения мигрени, в отличие от анальгетиков (обычных обезболивающих). Начинать лечение принято с анальгетиков, их используют при слабых и умеренных симптомах. Но они не слишком эффективны, поскольку уменьшают восприятие боли, но никак не влияют на сам механизм развития. Триптаны, наоборот, вмешиваются в сам механизм и воздействуют только на те рецепторы, которые провоцируют появление боли, не дают сосудам сильно расшириться. Их принимают при умеренных и сильных болях, чтобы облегчить симптомы, на которые не действуют анальгетики. Для максимального эффекта, препараты из группы триптанов нужно принимать на первой стадии приступа (когда появились предвестники, а головная боль не развилась). Если лекарство принято вовремя, можно значительно облегчить приступ, либо совсем избежать его развития.

В случаях частых и тяжелых приступов мигрени, применяется профилактическая терапия. К ней можно отнести применение топирамата. Фармацевтический препарат, относится к группе антиконвульсантов. Чаще всего встречается в форме таблеток. Также, среди современных методов лечения, рядом преимуществ обладает ботулинотерапия. Метод, основанный на введении в мышцы волосистой части головы ботулотоксина. Уколы ботулотоксина при мигрени показаны в случае частых приступов или при хронической форме заболевания (эпизоды возникают не менее 15 раз в месяц). Врач в индивидуальном порядке определяет дозу вещества, область введения медикамента и количество инъекций. Препарат вводится за один сеанс при помощи ультратонкого инсулинового шприца. На время действия ботулотоксина, метод позволяет получить длительный профилактический эффект: может наступить период без головной боли от четырех до шести месяцев, или, если приступы случаются, то возможно снижение дозировки препаратов для купирования боли.

Среди новых методов лечения следует выделить группу препаратов на основе монокланальных антител. Это антитела, выделяемые иммунными клетками, происходящими от единственной антителообразующей клетки. Действие самого препарата направлено на пептид, связанный с геном кальцитонина (CGRP), который вырабатывается в нервных клетках. При выделении CGRP, вокруг нервных клеток в голове происходит воспаление тканей, а также расширение кровеносных сосудов, что приводит к мигрени. Иными словами, уникальность лекарственного препарата в том, что он предотвращает приступы мигрени еще до их возникновения путем разрыва молекулярной цепочки, ответственной за головную боль. Препарат вводится подкожно, путем инъекций.

Общим принципом применения профилактических препаратов и инъекций является их длительность. Подбор необходимых средств должен осуществляться лечащим врачом, с учетом имеющихся симптомов и заболеваний, принимая во внимание употребление больным других лекарственных средств, например, для лечения гипертонии.

Петров Сергей Владимирович, врач-невролог, кандидат медицинских наук, «Юсуповская больница»