Как лечить мигрень

Мигрень-это первичная эпизодическая форма головной боли, проявляющаяся очень интенсивными приступообразными, чаще пульсирующего и давящего характера ГБ, обычно захватывает половину головы и локализуется в области лба и виска, вокруг глаза; иногда может начинаться в затылочной области и распространяться кпереди в область лба. Мигренозная боль, как правило, сопровождается тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к яркому свету (фотофобия), звукам (фонофобия) и запахам (осмофобия), снижением аппетита; несколько реже могут возникать головокружение, предобморочное состояние. Приступы головной боли могут продолжаться от 4 до 72 часов, и возникать с различной частотой от 1-2 раз в год до нескольких раз в месяц.

От головной боли напряжения мигрень отличается более интенсивным характером, как правило, пульсирующая. Часто «спутниками» мигрени становятся такие симптомы, как тошнота, рвота, непереносимость света, звуков, запахов, при мигрени боль усиливается при обычной физической нагрузке.

Диагноз «мигрень» исключительно клинический, и не вызывает затруднений у специалиста, так как базируется на тщательном анализе жалоб, анамнестических данных пациента, наследственного анамнеза, выявления провоцирующих факторов (триггеров).

Самостоятельно каждый также может провести экспресс-тест на наличие мигрени, и оценить, сопровождается ли ваша головная боль следующими симптомами за последние три месяца:

-Тошнотой или рвотой? Да_ Нет_

-Непереносимостью света и звуков? Да_ Нет_

-Ограничивала ли ваша головная боль вашу работоспособность, учебу или повседневную активность, как минимум на один день? Да_ Нет_.

Если Вы как минимум на два вопроса ответили «Да» - это свидетельствует о наличии мигрени.

Лечение

Современная лекарственная терапия мигрени складывается из нескольких подходов, главное из которых – это купирование приступа, если атаки частые и превышают 3 эпизода в месяц, либо сопровождаются тяжёлыми до трое суток приступами головной боли, то предполагают профилактическое лечение, направленное на предотвращение атак. В этом случае вам необходимо обратиться к неврологу, а лучше к цефалгологу.

Выбор препаратов для купирования приступа мигрени зависит от его интенсивности, таким образом специалисты придерживаются стратифицированного подхода. При нечастых приступах слабой или умеренной интенсивности, относительно сохранном общем состоянии пациента показаны простые или комбинированные анальгетики. При назначении подобных препаратов пациентов необходимо предупредить о возможном риске лекарственной зависимости (абузуса) и формирования медикаментозно-индуцированной головной боли (при избыточном и частом приёме анальгетиков). Количество принимаемых анальгетиков не должно превышать 10 таблеток /мес.

Во время приступа мигрени у многих пациентов развивается нарушение всасывания препаратов из-за атонии желудка и гастростаза, тошноты и рвоты, в связи с этим до приёма анальгетиков показаны противорвотные средства.

При большой интенсивности боли и значительной дезаптации пациентов показано назначение специфической терапии. Подобным действием обладают группа триптанов, избирательно сужающие расширенные сосуды головного мозга и прерывающие приступ мигрени.

Огромное значение в лечении приступов головной боли у пациентов играет поведенческая терапия с разъяснением природы и механизмов атаки, а также правильное формирование реальных ожиданий от лечения.

При приступе мигрени необходимо обеспечить себе максимальный комфорт, чтобы облегчить состояние. Для этого найдите тихое, затемненное, спокойное место, примите удобное горизонтальное положение, попытайтесь расслабиться. Не бойтесь говорить окружающим, что с вами происходит.

Всегда имейте при себе хотя бы одну дозу обезболивающего препарата, рекомендованного врачом. Принимайте лекарство, как только почувствуете наступление приступа. Чем раньше вы примете препарат, не дожидаясь увеличения интенсивности головной боли, тем оно будет эффективнее.

Запивать лекарство необходимо большим количеством воды, так при приступе мигрени работа желудочно-кишечного тракта замедляется, возникает гастростаз, то вода поможет быстрому всасыванию таблетки. Если позволяет состояние и нет рвоты, съешьте что-нибудь.

Можно воспользоваться отвлекающими манёврами: положить холодное полотенце на лоб, мягко помассировать себе виски, затылок, шею и надплечье.

Автор: Евдокимова Елена Михайловна, врач-невролог, цефалголог отделения персонифицированной медицины Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач первой квалификационной категории