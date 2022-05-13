ЛДПР предлагает разрешить любые средства самообороны
Либеральные демократы вносят в Госдуму законопроект, позволяющий домовладельцам оборонять свои жилища от преступников любыми средствами.
Вот уже несколько десятилетий закон о самообороне предписывает владельцу квартиры или дома, в случае нападения, сначала оценивать степень угрозы, и только потом принимать адекватные меры. Если оценка окажется не верной, и на нож в руке бандита хозяин ответит выстрелом из ружья или пистолета – за решетку отправиться не разбойник, а владелец огнестрельного оружия. Если, разумеется, останется в живых.
«Перед преступником не стоит подобной задачи, - резонно замечают авторы законопроекта, - он не ограничен в выборе оружия, и потому ощущает себя хозяином положения. Цель законопроекта – как минимум уровнять шансы нападения и обороны».
Канал Дума ТВ приводит высказывание заместителя руководителя фракции Ярослава Нилова, который считает недопустимым сам факт того, что «защищающий себя, своих близких и свое нажитое добро превращается в подсудимого.