ЛДПР отказалась менять цвета партии из-за событий на Украине
Глава пресс-службы Либерально-демократической партии (ЛДПР) Александр Дюпин охарактеризовал все посягательства на отмену фирменных партийных цветов словом «идиотия».
По словам уполномоченного представителя партии по связям с прессой, никакой речи о смене символики ЛДПР в связи с проведением спецоперации на Украине быть не может.
«Это наш личный бренд. Мы ходим под этой символикой уже 32 года, – заявил Дюпин корреспонденту телеграм-канала «Подъем», – у Украины монополии на эти цвета нет».
Кроме того, Дюбин счел нужным подчеркнуть, что ЛДПР борется с «так называемой культурой отмены».
Мы как с Европой работали, так и продолжим это делать. Все санкции, в конце концов отменят, а все обиды рано или поздно пройдут. Подливать керосин в пожар лицемерия на Западе мы не собираемся», – добавил либерал-демократ.
Ранее аэропорт Калининграда Храброво перекрасил солнце на логотипе из жёлтого в красный. В сети посчитали, что ЛДПР тоже стоит сменить цветовое решение логотипа.