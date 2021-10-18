ЛДПР настаивает на снижении стоимости обучения в вузах до прожиточного минимума в Москве

Люди

Депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин считают, что платное обучение в вузах должно быть доступным и не превышать размер восьми прожиточных минимумов. Не только московские вузы, но и заведения в других городах России, неоправданно задирают цены. Письмо с таким предложением они отправили министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Самые дорогостоящие вузы в Москве – МГИМО, ВШЭ и МГУ. На некоторых факультетах МГИМО стоимость обучения достигает 600 тысяч в год, что в 30 раз превышает размер прожиточного минимума, установленного в Москве для работающего населения. Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Прикладной анализ данных» стоит 750 тысяч рублей. Условно, если в 2021 году размер прожиточного минимума составляет 20 589 рублей, то стоимость обучения в вузе не может превышать 164 712 рублей.

Один из немногих вузов, который вписывается отчасти в предложение депутатов, – Московский Политех. Стоимость обучения на вечернем и заочном отделениях составляет от 25 до 110 тысяч в год – самые низкие цены в филиалах Политеха в Рязани, в Чебаксарах и в Коломне. Факультет машиностроения, а также факультет урбанистики и городского хозяйства имеют образовательные программы бакалавриата стоимостью 164 тысячи в год. Студенты этих направлений обучаются в корпусе на Автозаводской, который находится в шаговой доступности от метро. На их лицах нет радости. «Если бы была возможность, пошли бы в МГСУ», – комментируют учащиеся.

По словам бывшей студентки Московского Политеха, пожелавшей остаться анонимной, уровень образования на одном из гуманитарных направлений этого вуза её не устроил. Недорогое платное образование не было оправдано: педагоги пропускали лекции, постоянно выделялись дни для работы «без преподавателя». Занятия в весеннем семестре, которые всё же проводились, закончились перед майскими праздниками. Один из ведущих преподавателей кафедры подключился на экзамен зимой, не доев персик, а в летнюю сессию и вовсе забыл выйти на связь. Педагог созвонился со студентами только через несколько часов после назначенного экзамена. По словам сотрудника института, у него не было времени читать лекции ни дневному, ни вечернему отделению, поэтому по соглашению сторон всем студентам он поставил оценки «отлично». В электронной образовательной среде вуза он отчитался короткими десятиминутными роликами, в которых он анонсировал несостоявшиеся лекции, а также призывал «стремиться к знаниям».

Коллеги редко виделись с этим преподавателем на кафедре, поскольку он договорился с большинством студентов, что будет заниматься из дома. Этот вариант устроил и студентов, которые не хотели ездить в корпус, далеко расположенный от метро.

«Такое доступное образование, вписывающееся в рамки прожиточного минимума в Москве, мне было не нужно. Да, я могла сама платить за Московский Политех. Но дело не в деньгах – а в качестве образования. Мне повезло поступить со второго раза в МГУ на бюджет, а из Московского Политеха я отчислилась. Идею фракции ЛДПР я считаю бессмысленной, она никогда не сможет быть исполнена. Для того, чтобы это как-то сдвинуть с места, нужно менять систему образования от А и до Я», – рассказала собеседница «Русской планеты».