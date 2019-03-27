Лайк за кандидата

Почти половина россиян не хотела бы видеть в выборах любого уровня особое событие — с посещением избирательного участка в родных школьных стенах, без хороводов у входа и выставок детского творчества для дорогих гостей избирателей.

47% опрошенных ВЦИОМ соотечественников предпочли бы свой выбор делать за чашкой кофе дома или за бокалом смузи в баре — то есть удалённо и через интернет

Народ давно готов

Социологи решили вновь замерить готовность россиян и государства доверять друг другу настолько, чтобы такая возможность, наконец, могла бы стать реальностью. Такой результат для окончательно оцифрованного времени нельзя назвать неожиданными, ведь для тех, чья сознательная жизнь началась со смерти Брежнева и позже Сеть сегодня стала буквально всем. В своих гаджетах мы читаем книги, ими же расплачиваемся за покупки в супермаркетах, заказываем еду, платим за коммуналку, одалживаем деньги, получаем образование, и тому подобное.

Интересно, что опрос ВЦИОМ на ту же тему, проведённый в 2008-м году, когда с «оффлайном» ещё было принято как-то считаться, показал тоже приличную долю желающих голосовать дистанционно — тогда за такую возможность проголосовал каждый третий опрошенный, 34%.

Но политтехнологов заинтересовать должно иное: две трети желающих голосовать полностью дистанционно (66%) — молодые люди в возрасте до 24 лет, а это значит, что тем политическим силам, которые хотят выглядеть технологично, неизбежно придётся озадачиться темой «реновации» пока что весьма консервативной избирательной системы.

В слове «реновация» есть подсказка, о какой партии прежде всего идёт речь

Она, кстати, уже вполне свободно использовала удалённую модель голосования в своих внутрипартийных праймериз.

ЦИК не против

Но возможность организации электронного голосования в России уже прорабатывается, в частности, Центральной избирательной комиссией. Ещё осенью прошлого года глава ЦИК Элла Памфилова заявила в ходе организованного в ТАССе вебинара для журналистов и наблюдателей.

«Мы амбициозную цель поставили для себя. К следующим крупным выборами, парламентским в 2021 году, все-таки хотим предложить - и сейчас у нас интенсивные консультации со всеми специалистами - максимально современную систему голосования в мире, которая позволит решить эту проблему», — заявила госпожа Памфилова.

Она также отметила, что ЦИК уже включен в глобальную программу «Цифровая Россия» и, возможно, в обозримом будущем в обиход будет введён электронный паспорт избирателя. Но пока, со слов Памфиловой, остаётся нерешённой задача со слабым местом в системе — «обеспечить неуязвимость этой системы голосования, чтобы никаких хакерских атак, чтобы никто со стороны не мог внедриться».

Тот же опрос показал, что и сами россияне — из числа тех, кто к перспективе онлайн-голосования отнеслись негативно — опасаются умышленных манипуляций и прямого мошенничества с голосами извне: такими тревогами поделились 75% (в 2008 году о таких рисках говорили 32%).

Не надо бояться

А четверть «негативистов» в принципе не верят в то, что организация выборов серьёзного федерального уровня через интернет возможно в принципе. С ними готовы уже сейчас поспорить своим успешным опытом Великобритания, США и особенно Эстония, которая уже нынешней весной успешно провела выборы в парламент по «смешанной» схеме: гражданам было предложено на выбор отдать свой голос за любимую партию в режиме онлайн, а также «по старинке».

В 2005 году Эстония стала первой страной, сумевшей организовать выборы по такой модели

По правилам такого голосования, заранее зарегистрировавшийся и подтвердивший свою личность избиратель в течение нескольких дней может несколько раз отдать свой голос за разных кандидатов, однако учтён будет лишь финальный голос. И, разумеется, прийти на избирательный участок и отдать свой голос ещё и там он не сможет.

Но наших скептиков, вероятно, удивит тот факт, что и в славном российском городе Урюпинске ещё в 2009 году был проведен эксперимент по внедрению интернет-голосования, а год позже он был повторён в Одинцовском районе Подмосковья. Как ни странно, но эти события остались на федеральном уровне практически не замечены прессой.

Но если прогноз Памфиловой сбудется и на ближайших выборах в Госдуму действительно можно будет проголосовать по интернету — эта тема с сопутствующими скандалами неизбежно станет одной из главных в отечественном медиапространстве.