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Лауреат Нобелевской премии Михаил Горбачев оценил присуждение «Нобелевки» Дмитрию Муратову
8 октября, 2021 17:35
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Youtube / Новости на Первом Канале
Награждение Нобелевской премией мира российского журналиста и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова положительно сказывается на значимости СМИ. Это поднимает прессу на «большую высоту». Об этом заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев, который в прошлом сам был награжден Нобелевской премией мира.
«Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту», — сообщил экс-президент.
Издание «РБК» отмечает, что Горбачев и сам имеет непосредственное отношение к «Новой газете». По данным аудиторской отчетности, ему принадлежит 10% этого издания.
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