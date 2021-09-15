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Латвия получила разрешение больше не поставлять еду и лекарства столпившимся на границе мигрантам
15 сентября, 2021 15:36
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Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) освободил Латвию от необходимости следить за питанием и здоровьем беженцев на границе. Соответствующее требование действовало с 25 августа по 15 сентября включительно, далее суд решил не продлевать меру.
К слову, не только Латвия должна была обеспечивать едой, препаратами и водой прибывающих к границе мигрантов, но и Польша.
При этом начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс заявил, что пограничники и без требования ЕСПЧ готовы оказывать помощь беженцам, если такая необходимость возникнет, передаёт Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее стало известно о том, что границу Литвы от Беларуси начнут охранять силовики Польши.
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Должна ли, на ваш взгляд, Литва обеспечивать мигрантов не границе водой, едой и лекарствами?
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