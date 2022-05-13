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Латвийский депутат предложил решать «русский вопрос» с помощью «концлагеря»
13 мая, 2022 12:41
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Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс задумал решить «русский вопрос» с помощью «концлагеря». Политик предложил развернуть его возле памятника Воинам-Освободителям в Риге.
По его мнению, всех желающих нужно впустить с цветами, а выход закрыть, установить охранные вышки, уборные, кормить «узников» исключительно кашей и выпускать на волю только тех, кому российское посольство приобрело билеты в Москву, «в один конец».
Заявление польского депутата привлекло внимание официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее мнению, «это и есть нацизм, которого как бы нет». Она убеждена, что высказывание Кирштейнса должны рассмотреть национальные суды, а также профильные структуры международных организаций.
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