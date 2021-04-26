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Латвийские дипломаты в России прививаются «Спутником V»
26 апреля, 2021 15:07
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сотрудники латвийского посольства в России вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.
По его словам, несколько латвийских дипломатов в России воспользовались предложением российского МИД о вакцинации «Спутником V» и сделали прививку.
Дипломат в эфире программы «Слухай Эхо» на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что данное решение о прививке является личным выбором каждого человека.
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