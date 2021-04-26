Латвийские дипломаты в России прививаются «Спутником V»

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Сотрудники латвийского посольства в России вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.

По его словам, несколько латвийских дипломатов в России воспользовались предложением российского МИД о вакцинации «Спутником V» и сделали прививку.

Дипломат в эфире программы «Слухай Эхо» на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что данное решение о прививке является личным выбором каждого человека.

Латвия хочет прекратить телевещание на русском языке.