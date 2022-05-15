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Латышские добровольцы в кепках с символикой дивизии СС «Мертвая голова» готовятся воевать на Украине
15 мая, 2022 15:34
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Латышские добровольцы в кепках с символикой дивизии СС «Мертвая голова» готовятся воевать на Украине
Один из латышских добровольцев опубликовал фото добровольцев, которые готовятся отправиться воевать на стороне ВСУ. На фотографии несколько человек в военной амуниции и кепках с символикой дивизии СС «Мертвая голова».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на День Победы поздравил украинцев фотографией, с бойцом ВСУ с символикой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Однако позже он публикацию удалил. При этом Минобороны аналогичное фото оставило, сообщает телеграм-канал Readovka.
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