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Ларису Долино подвел нюх: причина всем давно известна
25 июня, 2021 17:30
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Известная российская певица Лариса Долина ушла на самоизоляцию после выявленного у нее коронавируса. У артистки начались проблемы с обанянием.
По данным портала «СтарХит», болезнь у Долиной не приняла тяжелую форму - в течение нескольких дней у нее держится небольшая температура и слабость.
Знакомые певицы рассказали о положительных тестах на ковид, в связи с чем, ей пришлось временно отказаться от публичных мероприятий.
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