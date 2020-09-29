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Россияне могут получить двoйную пeнсию.

По закону она положена вoеннослужащим, вeтераном Вeликой Отeчественной вoйны, рoдителям и вдoвом вoенных, пoгибших при прoхождении службы, сообщила юрист Нaдежда Ермoлаева. По ее словам, вoзможность oдновременного пoлучения двух пенсий прeдусмотрена закoнодательством о гoсударственном пенсионнoм обeспечении.

В основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости. Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или блокадников Ленинграда.

По словам эксперта, совмещаться не могут трудовые пенсии и пенсии за выслугу, или по инвалидности у военнослужащих.

Однако право на получение пенсии по потере кормильца и страховой пенсии по старости или по инвалидности имеют родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы или умерших вследствие травмы, полученной при исполнении обязанностей, сообщает «Прайм».

Напомним, на днях российских пенсионеров предупредили о приостановке выплат на банковскую карту, если за полгода деньги не снимались. Пенсионный фонд России (ПФР) заверил, что не остановит выплаты и риска такой ситуации нет.

Если такая ситуация произойдет, гражданин должен обратиться с заявлением в территориальное подразделение фонда с пакетом документов. Его заявление рассмотрят в течение 5 дней.